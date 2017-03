8M: “Nuestro grito es el silencio”

“Nuestro grito es el silencio”, aseguran las trabajadoras de la radio Universidad Calf que el 8 de marzo harán paro y no se escucharán voces femeninas de periodistas en la emisora, sólo las de entrevistadas que se refieran a la fecha.

“Las mujeres trabajadoras de radio Universidad Calf definimos adherirnos a la convocatoria internacional porque nos indigna informar los femicidios y la violencia, en solidaridad con las compañeras de otros medios que no pueden parar porque sus condiciones laborales ponen en riesgo sus puestos de trabajo, por la justicia desigual y patriarcal, por el rol que se le da a la mujer no solo en el tratamiento de la noticia sino en los medios de comunicación masivos en programas o publicidades, para no naturalizar la violencia y porque creemos que nuestro grito es el silencio“, señalaron las trabajadoras.

Las periodistas, operadoras, productoras y la directora de la radio se reunieron y tomaron la decisión de parar. Después se lo comunicaron a sus compañeros varones quienes el 8 de marzo “no sólo mantendrán la programación habitual sino que también difundirán, comprometidamente, los ejes y objetivos del paro”. Tuvieron el acompañamiento de la dirección de la radio y de la Universidad. Ese día en la FM 10.37 no se oirán ni voces de periodistas mujeres ni música cantada por mujeres, “sólo la de referentes de organizaciones que reflejarán la convocatoria”. El objetivo es “que se dimensione el peso del trabajo de las mujeres cuando faltan”.

La radio está compuesta por 24 trabajadores, de los cuales 9 son mujeres y ocupan los siguientes cargos: directora, dos productoras, una operadora técnica, una periodista de informativo, una administradora, dos periodistas con programas propios y una técnica. “Tener en la dirección una mujer, cambió la mirada para la estructuración de la programación y permitió repensar los cambios desde la discusión horizontal”, cuentan. “Más allá de los puestos determinados, las decisiones que hacen a la conducción de la radio, es decir, programación, contenidos, organización interna se definen en una mesa compartida por los jefes de las áreas. En ese espacio hay 3 mujeres y 1 hombre”, señalaron.

Interrogadas sobre los reclamos específicos de ellas como trabajadoras de la radio, relataron: “En la radio hubo una transición a ceder espacios el trato cotidiano o incorporar a la agenda periodística la temática de género. Por ejemplo, en otras etapas de la emisora las compañeras operadoras cobraban menos que sus pares varones por la misma tarea, esto hoy no ocurre“. “Creemos que los cambios coincidieron con la concientización que las organizaciones de mujeres realizaron de los temas y que la radio decidió adoptar. En este sentido, se comenzó a repensar el lenguaje y los contenidos de la música que se reproducen en la radio, por ejemplo algunos tangos o letras de rock que fueron borradas de la discoteca”, concluyeron.