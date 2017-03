8M: “El sistema está creado para que las trabajadoras domésticas no tengamos tiempo para organizarnos y luchar”

El 8 de marzo la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Neuquén marchará para visibilizar los problemas del sector. A cuatro años de haberse sancionado la ley que regula el trabajo doméstico aseguran que el 70% de las mujeres no está registrada.

Barrer, lavar ropa, planchar, cocinar, cuidar a los niños y niñas, sacar la basura, limpiar, son tareas culturalmente asignadas a las mujeres e invisibilizadas como un trabajo. Este no reconocimiento se acentúa en las mujeres que son trabajadoras domésticas porque perciben salarios bajos, no están registradas, sufren maltrato y situaciones de violencia. Invisibilizarlas también es no reconocerlas como tales al nombrarlas como “la chica que ayuda en casa”, “la señora” o la “sirvienta”.

En Neuquén desde hace nueve años la Asociación de Trabajadoras Domésticas viene luchando para que se reconozcan sus derechos. Este 8 de marzo, en el contexto del paro internacional de mujeres, van a movilizarse en el monumento a San Martín. “Nos estamos organizando, parar sería muy pronto para nosotras porque es muy complejo nuestro ámbito laboral. Salimos temprano de nuestras casas y volvemos a veces a las diez de la noche. El sistema está creado para que no tengamos tiempo para organizarnos y luchar”, analizó Sandra Leiva quien encabeza la Asociación. “Avanzamos a paso de hormiga pero avanzamos, por eso vamos a estar en la marcha porque tenemos reclamos por hacer, por el incumplimiento de nuestros derechos”, agregó. Se movilizarán trabajadoras domésticas de Neuquén, Cutral Co, Plottier y Junín de los Andes entre otras ciudades.

En 2013 se sancionó la ley 26.844 que crea el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. “No cambió nada a partir de la reglamentación de la ley porque no hay cumplimiento. No valoran ni respetan nuestro trabajo, inventan excusas y mentiras cuando viene el aumento”, aseguró Leiva en relación a la situación actual de las trabajadoras domésticas. “No hay tantas trabajadoras registradas como dicen, el porcentaje sigue siendo bajo. El 70% sigue sin estar registrada. Tenemos una ausencia del Estado con controles”, afirmó.

Ante este panorama el miércoles le entregarán un petitorio al ministerio de Trabajo para que de cumplimiento a la ley. También llevarán a la marcha material para informar y concientizar sobre los derechos de las trabajadoras domésticas.

Leiva apuntó además que ven mucha hipocresía en algunos discursos de políticos, funcionarios o dirigentes. “Muchos funcionarios o políticos salen en defensa de los derechos de los trabajadores y derechos humanos y tienen a las trabajadoras en negro. También pasa que hay mujeres que acompañan nuestra lucha pero llegan a su casa y maltratan a la empleada domestica”, remarcó.