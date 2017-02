Ecuador: a horas de saber su destino

Desde el pasado domingo 19 de febrero el país aguarda los resultados para consagrar al sucesor de Rafael Correa o para encaminar una segunda vuelta. Dos opciones fueron las más votadas: el binomio Lenin Moreno y Jorge Glas del partido oficialista Alianza País y el binomio Guillermo Lasso y Andrés Páez del partido derechista Creando Oportunidades (Creo).

por Kvrvf Nawel desde Ecuador



Con el 98,5% de las mesas escrutadas y con más de 10 millones de sufragantes de los 12 millones de ecuatorianos habilitados para votar, el porcentaje para Lenin Moreno representa el 39,33% mientras que el banquero Guillermo Lasso sólo tiene un 28,19%.

Desde el domingo, mientras se conocían los primeros sondeos a boca de urna, el partido Creo comenzó con las insinuaciones de fraude. Sus líderes, el otrora izquierdista Andrés Páez y el banquero Guillermo Lasso, convocaron a sus simpatizantes a presionar en las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito.

Los 328 veedores internacionales de la Unasur pidieron calma y paciencia pues no observaron ningún hecho que pudiera suponer fraude. “Lo que pido es que tengan paciencia, al fin y al cabo dos o tres días no es una cosa del otro mundo”, dijo el presidente de la misión, el ex mandatario uruguayo José Mujica.

Sin embargo, la derecha no se convence y utilizando su aparato económico y mediático ha sembrado dudas y en una suerte de “vigilia” ha instalado a sus seguidores con carpas, baños químicos y sus autos de alta gama en las afueras del CNE.

Fiel a su estilo, Guillermo Lasso expresó en un tono amenazante: “No nos podemos mover de aquí hasta que reconozcan la segunda vuelta electoral”.

Por su parte el candidato oficialista Lenin Moreno se mostró triunfante pero sereno. “Se debe ganar con humildad y perder con dignidad. Nosotros esperamos esa reacción del candidato perdedor”.

Para que un candidato a presidente gane en primera vuelta se necesita un 40% de votos válidos y 10 puntos de diferencia, de no ser así se efectiviza la segunda vuelta.

Lo que ya se sabe es que la Asamblea Nacional (congreso) ha quedado con mayoría de Alianza País. De igual manera, en la consulta que se realizó en paralelo al sufragio, una gran mayoría votó para que ningún funcionario público tenga sus bienes en paraísos fiscales.

En pocas horas, el CNE hará publico los datos oficiales para que 14 millones de ecuatorianos e inmigrantes sepan hacia donde se destina su futuro.