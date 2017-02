Alertan por posible desalojo en El Andén de Cipolletti

El lunes, a las 22, se presentaron en la asamblea de El Andén los funcionarios Adrián Castellano, coordinador de cultura del municipio de Cipolletti, junto a Andrés Manosalva, director de Asuntos Vecinales, a plantear “una propuesta superadora” para las demandas y exigencias del centro cultural. La propuesta consiste en trasladarlo a un nuevo- viejo espacio de depósitos que ocupara anteriormente “Corpofrut”. Integrantes de El Andén denuncian esta propuesta como un desalojo encubierto ya que los funcionarios mencionaron frases como “ el desalojo va a llegar” y “ésta es la salida que les queda”.

Hace más de nueve años que El Andén denuncia el abandono de la cultura por parte del Estado y exige el reconocimiento del trabajo que se viene realizando. “Nunca fuimos recibidos cuando fuimos a pedir audiencia”, comenta Federico Boria integrante de El Andén y aclara que habla en representación de todos sus compañeros. “Queremos estar tranquilos con el espacio y saber que no nos van a desalojar, hasta el 2015 teníamos firmado un comodato, después del 2015 no se firmó más”, señala Boria. “Nunca nos pusimos la bandera de Cipolletti Cultural y entendemos que la manera de funcionar del El Andén no coincide con la política cultural del municipio de Cipolletti“, reafirma.

El espacio funciona de manera independiente, autogestiva, horizontal, antipatriarcal y anticapitalista, proponiendo talleres no excluyentes y seminarios, acercándose a los barrios y asambleas y desarrollando eventos organizados por artistas.

“Nuestras exigencias son sostenidas por nuestra práctica constante, demostrando una y otra vez que podemos hacerlo, que lo estamos haciendo, que El Anden esta vivo y lo recuperamos todos los días con trabajo colectivo”, explican en un comunicado de prensa que difundieron esta semana en las redes sociales.

