“Vivimos con miedo”, aseguran vecinos de Bardas Soleadas y Villa Ceferino

El domingo 5 de febrero por la noche Andrea Nora y su hijo Facundo Cabia sufrieron una golpiza en el Barrio Mudón a manos de Leandro Seguel y su pandilla. Seguel tiene tres causas judiciales: dos por robos y una por abuso sexual. Desde 2014 los vecinos han realizado denuncias contra esta banda pero no han tenido respuestas por parte del poder policial y judicial.

Hace un tiempo atrás Andrea Nora le había pedido a los Seguel que disminuyeran los ruidos y música continua que había en el departamento las 24 horas del día y que no dejaba dormir a los vecinos. “A vos te vamos a hacer cagar”, fueron las palabras de Seguel. Días después el auto de Nora estaba todo destrozado y el reciente domingo ella y su hijo fueron agredidos por la pandilla. La piedra que le partieron en la cabeza a Facundo lo dejó convulsionando hasta que llegó la ambulancia. Ese mismo día los vecinos del sector Bardas Soleadas junto con vecinos de Villa Ceferino cansados de vivir amenazados por la pandilla de Seguel y como acto solidario con Nora y su hijo cortaron la calle Abraham para exigir una reunión con el subsecretario de Seguridad, Gustavo Pereyra. Seguel se entregó a la policía ese domingo. Estuvo un día y medio detenido y ahora se encuentra en libertad “ por falta de pruebas”.

“A las vecinas que les dicen algo a los Seguel por los ruidos ellos les golpean los postigos y no las dejan dormir, no es vida vivir con miedo”, afirmó Nora.

Ayer se realizó una reunión a la que asistieron 50 vecinos de la zona, el comisario Eduardo Quintumán, la directora del programa Previda Marité Such, Daniel Bermúdez y Miguel Pérez integrantes del equipo de seguridad de Gustavo Pereyra. Las autoridades ofrecieron implementar un plan de contención. Todavía no se sabe bien en qué consistirá este plan. Marité Such dijo “nos comprometemos a tener una respuesta lo más cercana posible”.

Hoy en la calle Abraham los vecinos realizarán una volanteada exigiendo respuestas inmediatas.

La situación es realmente preocupante, son varios los vecinos amenazados por los Seguel. A la vecina que socorrió a Andrea Nora la pandilla de Seguel la amenazó con quemarle la casa.