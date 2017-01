Piden mejorar la comunicación de la escuela 72 en Lonco Mula

El edificio quedó destruido tras un incendio el año pasado. Desde la comunidad educativa solicitaron mejorar la comunicación ya que se encuentran en un lugar alejado.

El 31 de diciembre por un desperfecto eléctrico en el sector antiguo del establecimiento se incendió la escuela 72 del paraje Lonco Mula. Tenía una matrícula de 19 estudiantes, de entre cuatro y 15 años. La conducción provincial de Aten está realizando una recorrida por todas las escuelas de la provincia, y cuando llegó al lugar la directora, Vilma Jofré, les manifestó que “había solicitado en tiempo y forma la revisión del sistema eléctrico; el cual no se realizó”.

Según informó el gremio, el principal problema de la comunidad educativa es la comunicación. “Hay una antena, pero no funciona, tampoco hay servicio de Wifi, tienen teléfono fijo, pero no funciona, piden contar con telefonía móvil. Durante el incendio no se podía dar aviso a las autoridades correspondientes por esta situación”, explicaron en un informe que difundieron a la prensa.

En cuanto al incendio Aten destacó que no hay equipamiento para atacar focos de incendios.

Actualmente se está acondicionando el local perteneciente a una Iglesia y se llevaron tres tráilers, uno de ellos es para la vivienda de la directora, para reiniciar el ciclo lectivo a la brevedad.

En tanto, desde el gremio también destacaron que es necesario regularizar la situación de la auxiliar de servicio ya que hace cinco meses que no percibe su salario.