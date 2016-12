Una escuela popular de arte y comunicación bajo la construcción bio-sustentable

Ecología sustentable y biodiversidad, por la conservación de la flora autóctona, son las consignas que lleva adelante la Fundación “Tribu Salvaje”.

El 22 de septiembre de 2000, nació la Fundación “Tribu Salvaje” con actores y artistas provenientes de diferentes disciplinas. Desde hace 16 años que existe y durante su trayectoria han desarrollado muchísimas actividades artísticas, como lo es la creación de la Radio Navegante y variadas obras de teatro regionales.

Actualmente quienes integran la Fundación son en su mayoría, jóvenes de diferentes barrios.

La construcción de una “Escuela Popular de Arte y Comunicación”, sobre la barda neuquina, es la tarea que vienen desenvolviendo desde 2013. Esta iniciativa se gestó en el primer encuentro de la Bio- Región del Alto Valle.

“La propuesta de Tribu Salvaje tiene que ver con una visión organizacional que tiende a desarrollar prácticas ecológicas y la bio-construcción tiene que ver con esta dimensión más grande que es la ecología”, menciona Sebastián Palacios, integrante de la Fundación. “Los efectos que tiene construir con materiales vivos son totalmente distintos a los materiales convencionales, además de ser accesible a la gente que menos tiene es una propuesta amigable con el medio ambiente, la naturaleza” afirma Sebastián.

La socialización del conocimiento adquirido en el trabajo con materiales ecológicos es parte de la misión de la Fundación. “(…) parte de este proceso de construcción es que este saber se pueda compartir en colegios y jardines, en instituciones educativas” asegura Sebastián. Este año participaron en varios colegios compartiendo el saber adquirido durante la construcción de la Escuela.

Hasta el momento, está en proceso de construcción un domo y un hexágono. Trabajar con la forma circular, es importante para la Fundación ya que consideran que es una forma que propicia la reunión y el encuentro. No obstante, pese a los intentos de los integrantes de la fundación, no han podido avanzar en la construcción como hubiesen querido. “Construir un centro cultural, hoy por hoy, no es tan sencillo si no dispones de recursos materiales como humanos”, comenta Sebastián.

Todos las herramientas relacionadas con la construcción: pinzas, martillos, reglas, plomo, escuadra , como así también, personas que tengan el tiempo , disposición y voluntad para colaborar con la construcción de la Escuela serán bien recibidas en la Fundación que se localiza en la calle Rodolfo Walsh 1813.

“La bio – construcción es una práctica antiquísima que retoma todo un saber ancestral, es un medio para organizar a la gente, generar nuevas posibilidades de desarrollo armónico con el entorno ”.

