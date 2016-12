Fotogalería: El oficio de hacer ladrillos

En las afueras de Allen, como en la mayoría de las ciudades, están los ladrilleros. Hombres, mujeres y niños conviven en un ambiente marcado por el esfuerzo, el juego, la tierra, casas precarias, el trabajo arduo y la indiferencia.

Texto y fotos Juan Thomes jjthomesfoto@gmail.com

Allen tiene un paisaje uniforme, pero cuando por la calle Bahía Blanca cruzás el puente del canal principal de riego cambia todo. Con el verde se mezcla lo rojizo. Al llegar septiembre el humo y la tierra estarán presentes porque es el inicio de temporada.

Entre las chacras y la barda se extiende un gasoducto, la línea de alta tensión y una calle muy ancha para que pasen camiones con leña, arena y ladrillos.

Se ven muchas personas trabajando. Van a la par de otros, sin distinción de géneros. Solo que ellos usan gorras y ellas pañuelos en la cabeza. Sus ropas son pantalones y camisas, en mayoría de grafa. Algunas, las de los cortadores, están mojadas.

Sus expresiones se combinan con manos curtidas por el trabajo y el clima patagónico. Algunos lentamente se retiran evitando el contacto. Las miradas tratan de no coincidir con el extraño para no tener que dialogar. Hay temor a los inspectores de la Afip y Migraciones. Algún que otro perro se dedica a demostrarme que no soy bienvenido.

Apenas cruzo palabra con una señora. Ante cualquier pregunta niega tener trabajadores. Dice que esas personas solo están por un rato, que ya se van. El hombre, mayor que ella, no debe superar los 50, me dice que hace falta mano de obra, pero que la gente ya no viene como antes de Bolivia, no conviene. Las casas, mejor dicho las habitaciones donde pernoctan los trabajadores, apenas son piezas carentes de comodidades. La luz llega a través de conexiones clandestinas, el agua está en tachos azules de plástico. Los sanitarios son el descampado.

Niñas y niños juegan entre las y los trabajadores con camioncitos, cubiertos con tierra, de esa que está por todas partes. Sonríen, tímidas, temorosos ante la presencia extraña.

Los jóvenes comienzan a trabajar a la par de sus madres o padres ni bien el tamaño de su cuerpo se los permite.

No hay feriados ni relojes. La jornada laboral la maneja el sol. Los días descanso los determina el tiempo: si llueve se pierde la producción y si hay mucho viento la arena imposibilita la labor.

Me voy . Recuerdo que los horneros son personas que están siempre alejadas del casco urbano, ocultos a la vista del visitante. Muchas veces son tratados despectivamente por su origen, por su nacionalidad. Tienen olor a humo, a ese humo generado por sus hornallas. Qué fácil olvidan que sus hogares están hechos con trabajo, esfuerzo y sudor.

Finalizando, viene a mí el preámbulo cuando reza: “(…)para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Esta y otras notas forman parte del plan C de noviembre de 8300.

