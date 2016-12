Medicina cannábica: “En muchos casos es la última alternativa posible”

La ley persigue a quien cultiva o consume cannabis como si fuera delito. Mientras tanto para muchas familias es la única alternativa de calmar el dolor, disminuir las convulsiones, aquietar el temblor o simplemente recuperar la sonrisa.

Por Florencia Salto

“El cuadro de la chiquita era muy triste. Tenía una brutal epilepsia refractaria y tomaba una batería de siete remedios que no le hacían efecto”, relató a 8300 Vicente Mazzaglia, neurocirujano de Bariloche especialista en terapia cannábica. “Su neurólogo infantil, luego de haber agotado la medicina tradicional, se decidió a probar este tratamiento. De a poco fuimos bajando la medicación y comenzamos a incorporar gotitas de aceite de cannabis. Me encantaría invitar a cada uno de los que dudan, a que conozcan esta experiencia”, indicó.

Al poco tiempo de haber comenzado, la nena dejó absolutamente los remedios convencionales y sólo toma 12 gotitas por día de aceite cannábico. Sonríe, se relaciona con la familia, no tiene convulsiones, cambió la vida de su casa. Y el remedio lo elabora su mamá, dispuesta a pelear por el bienestar de su hija contra una ilegalidad incoherente.

El autocultivo es uno de los principales pilares que sostiene la Organización Cannábica de Bariloche, de la cual Mazzaglia es parte. Si bien cuenta con expertos cultivadores y genetistas que se encargan de seleccionar las semillas para lograr los porcentajes deseados -según las diferentes patologías -, enseñan a los usuarios y a sus acompañantes a cultivar la planta y elaborar su medicina.

En paralelo, como una red invisible que une todo el país, cultivadores solidarios proveen de la materia prima para preparar aceites y cremas medicinales y así colaborar con tanta gente que necesita. Como hacerlo al aire libre acrecienta los riesgos del peso de la ley, o el robo de quien no se anima a cultivar, los interiores de las viviendas son modificados para su crecimiento.

“Hay una demanda impresionante del aceite y es desesperante no poder cubrirla”, contó a 8300 Roxana Aguirre, integrante de la organización Cannabicultores del Alto Valle. Es por esto que trabajan, en concordancia con la de Bariloche, por un lado concientizando, informando y educando sobre los beneficios de la planta y por otro enseñando a cultivarla y a elaborar su medicina.

Las Jornadas Patagónicas de Cannábis Medicinal, Industrial y Legislación, que se realizaron en la Universidad Nacional del Comahue el 12 y 13 de mayo, fue la apuesta más importante que realizó la organización. A sala llena los dos días, expertos y expertas en la materia recibieron preguntas -por inquietud y por desesperación- que mostraron la necesaria y urgente intervención del Estado en la reglamentación del consumo de esta planta.

Mazzaglia indicó que “es absurdo excluir un elemento terapéutico que es realmente muy útil y práctico. La planta de marihuana tiene múltiples usos y es un remedio bastante inocuo y muy seguro. No existe registro médico publicado acerca de muerte por consumo de cannabis”, remarcó.

Argentina está rodeada de países donde es legal la utilización de marihuana: Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, México y en muchos estados norteamericanos.

“La legalización nos tiene que permitir investigar. Tener como en Chile un consultorio médico, una consultoría de cultivo y de medicina, y plantaciones donde los pacientes son socios”, enfatizó el médico.

Las experiencias de personas con diferentes patologías que encontraron calma en el cannabis, son reveladoras.

Un médico tiene un Parkinson brutal, tiembla todo su cuerpo. Luego de haber pasado por la medicina convencional sin encontrar remedio, probó vaporizando cannabis. A los cinco minutos pudo hablar, se sintió cómodo, dejó de temblar. No le curó la enfermedad, pero sí la relación con el mundo.

A una persona que se encuentra en la etapa final de un cáncer y que, por los extremos dolores toma morfina, la incorporación de cannabis no sólo le da la calma que necesita y permite bajar la dosis de esta medicación, sino que- y esto es fundamental- le permite pasar sus últimos días vinculada con sus seres queridos, y no dormida. Por otra parte si se tiene que someter a quimioterapia y no soporta las náuseas y los vómitos, ayuda a disminuirlos y a tolerar de una manera amable.

No solo cura el síntoma. Para estas personas que un poquito de THC (compuesto químico que tiene el cannabis) le de una gracia a su cuadro terrible, también trae beneficios importantes.

Dolores crónicos, epilepsias refractarias, Parkinson, esclerosis múltiple, reumatismo, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o cuadros terminales encuentran en el cannabis un excelente acompañante terapéutico. Las náuseas, las convulsiones, los temblores -entre otros síntomas-, hallan alivio con esta planta prohibida.

Prohibición anacrónica que no hace más que atentar contra la salud y el bienestar de las personas. Por ejemplo a una mujer que padece una enfermedad de los huesos y que encontró en el cannabis un apoyo importantísmo, al ser descubierta que llevaba en su gotero esa planta fue sometida a mecanismos humillantes, dejándola finalmente sin su medicina.

La vulneración del derecho a la salud

El derecho a la salud es de rango humano absoluto, lo que implica que a nadie se le puede prohibir su acceso. No solamente está en nuestra Constitución sino en los pactos que la superan, y a los que Argentina adhiere.

Sin embargo, la prohibición del uso terapéutico de la planta de marihuana refleja la prevalencia del negocio de unos pocos por sobre el bienestar de las mayorías, quienes además se encargan de intoxicar con sustancias como veneno para ratas, amoníaco, hongos- entre otras- que sí dañan el organismo. En ese combo, no queda prácticamente nada de cannabis.

Otra contradicción es que está legalizada la importación de Estados Unidos – con pedido médico- del aceite cannábico Charlotte’S. Si bien es un paso importante que se reconozca los beneficios inmensos en relación a las epilepsias refractarias y se permita su utilización, el vacío todavía es inmenso. Lo que las familias y organismos demandan es que sea el propio estado argentino el que se haga cargo y permita la producción y elaboración del remedio. Lo que no sólo facilitaría el acceso sino que permitiría seguir descubriendo los beneficios.

“Lo psicoafectivo es también terapéutico”

“Si consumo cannabis y siento una sensación muy plácida, cuál es el problema. Que una persona sea feliz es parte de la salud, no lo es solamente el hígado u otros órganos, es la vida entera. Lo psicoafectivo es también terapéutico”, se adentró en el debate más controvertido Mazzaglia.

En la zona también hay casos testigo. Lichi es un niño de dos años que asiste la organización Cannabicultores del Valle. De tener cien convulsiones pasó a tener una por semana. Roxana enfatizó que lo más importante de los resultados de los tratamientos con cannabis “es que recuperan la capacidad cognitiva, se conectan, hablan, sonríen, cosas que por ahí son intrascendentes en otros momentos y en otras familias y en estas es muchísimo”.

La realidad supera la prohibición.

Esta y otras notas forman parte del plan C de julio de 8300. Podés comprarlo a $30, a un valor solidario de $50.

En Neuquén conseguilo en:

Abri Mundos (Santa Fe 679)

Cae Babylon (Avenida Argentina 816)

Café La Conrado (Irigoyen 138)

Ámbito Café (Chubut 240)

Factotum (Alcorta 219)

Mi loca vida (Pampa 1149)

Kuruf Editorial (Feria de artesanos)

Escuela de Psicología Social (Roca 658)

Kiosko Corsa (Mitre 307)

Kiosko Alvear (Diagonal Alvear y Roca)

Kiosko ACA (25 de mayo 165)

Kiosko Truco (Alderete y Tucumán)

Mercado Tati (Leguizamon 1974)

Kioskón (25 de mayo 99)

Barcito de la Facultad de Humanidades

También llegamos a otras localidades:

Aluminé: Xalkan Nahuel (contactar al 299156350050)

Cipolletti: Minishopping Toto (Irigoyen 385) y Ciber Space (Irigoyen 420)

Junín de los Andes: FM Che (Gamseis 350, Barrio Lanín)

Zapala: Germán Zúñiga (Avda. Trannack N° 1115 – 2942402460)

Chos Malal: José Córdoba (contactar al 2942522421)

Cutral Co: Bairoletto (Av. Olascoaga y JJ Valle)

San Martin de los Andes: (Mythos libros – Villegas 658 / Editorial La Grieta (Av San Martín 415)

Fiske Menuco / General Roca: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (contactarse con Mercedes Azar, Rocío Morales o Malen Varela)

Plottier: Feria de productores y artesanos de China Muerta

Por supuesto también podés pedírselo a tu 8300 amigo/a.