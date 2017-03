Limpieza de colon para desintoxicar y renovar

Existen numerosas maneras de limpiar nuestros intestinos y colon. Algunas son con ayuno (siempre bebiendo agua), con agua o con una dieta específica. A continuación volvemos a compartir con tod@s ustedes un simple y efectiva receta para en cinco día limpiar nuestros intestinos.

Es conveniente hacer esta limpieza coincidentemente con los cambios de estación, y si tenemos algunos de los siguientes síntomas: Fatiga frecuente y poca energía, Flatulencia, gases e inflamación, Exceso de peso, Alergias alimentarias, Problemas digestivos, Irritabilidad, mal humor, Mal aliento y excrementos fétidos, Parásitos en los excrementos, Resfriados frecuentes, Dolores de cabeza recurrentes, Estreñimiento crónico, Síndrome del Intestino Irritable, Abdomen protuberante (barriga), Problemas en la piel, erupciones

, Sabor metálico en la boca, Hemorroides, entre otros

La función principal del colon es absorber el agua y los minerales del alimento injerido, formar y eliminar las heces fecales.

El colon contiene diversos tipos de bacterias, también llamada flora intestinal, para ayudar a la digestión, promover la producción vital de nutrientes, mantener el balance del pH (acido-base) y prevenir el crecimiento de bacterias dañinas. El proceso de la digestión desde la ingestión a la defecación toma normalmente 12 a 24 horas si el colon es completamente funcional y no tóxico.

Los movimientos intestinales y el estreñimiento irregular o infrecuente pueden dar lugar a residuos tóxicos de los subproductos de los alimentos digeridos que se acumulan y a veces se reabsorben en el sistema.

Un colon sano produce entre uno (1) a tres (3) movimientos de intestino por día, a menudo poco después de una comida. Para el momento en que el material entra al colon, el proceso de la digestión ha acabado. Un colon sano contraerá los músculos del colon, moviendo así su contenido sólido y líquido de manera que salga del cuerpo. Durante este recorrido a lo largo del colon, el agua y los alimentos se absorben en el cuerpo.

La limpieza permite una mejor asimilación, regula desórdenes circulatorios, rebaja zonas adiposas y purifica los órganos sensoriales, el intelecto y el corazón, además de regular el estreñimiento y la pereza intestinal. La limpieza se puede realizar un máximo de cuatro a seis veces por año.

Se necesita: 1 1/2 penca de aloe vera, 20 ciruelas pasas por persona, avena, jugo de naranjas, agua, te verde o manzanilla, yogurt con frutas, brócoli, espárragos, espinaca, zanahoria, lechuga, aceite de oliva, granolas, leche, almendras, pescado/atún y pollo detallado en la siguientes instrucciones. Bon apetit!!!!

Licúe una penca (sólo los cristales) de sábila (Aloe Vera) con 6 ciruelas pasas, de acá va a resultar una pasta. Esta pasta, que debe mantener refrigerada, sólo tiene una efectividad de 1 día ya que la sábila se oxida rápidamente y al hacerlo pierde sus propiedades. Esta pasta debe distribuirla para 3 porciones.

Día 1

No ingiera café. Tampoco ingiera carnes de ningún tipo. No ingiera azúcar ni harinas procesadas (pan, arepas, pastas, etc.)

Al levantarse tómese un vaso de agua a temperatura ambiente.

Puede tomar Té Verde o Manzanilla, pero sin azúcar.

Desayúnese con un vaso de Jugo de Naranja (si es mezclado con zanahoria mejor) y a este añádale la primera porción de la pasta de sábila – ciruela. Puede tomarse un plato de avena y comer frutas, toda las que quiera.

Tome todo el agua que pueda durante el día.

A media mañana puede comer yogurt con frutas (sin azúcar)

Al almuerzo, tómese un buen consomé y vegetales al vapor. Brócoli, espárragos, espinacas, zanahorias. Tómese un vaso de jugo de naranja con la segunda porción de la pasta de sábila y ciruela.

Si es alérgico a los cítricos, sustituya el jugo de naranja por jugo de lechoza (Papaya).



A media tarde puede comer frutas.

Para la cena prepárese una buena ensalada con lechuga como base. Como aderezo solo use aceite de oliva, jugo de

limón o sal. Tómese un vaso de Jugo de Naranja con la tercera porción de la pasta de sábila y Ciruela.

Antes de acostarse tómese una taza de Manzanilla.

Día 2:

Básicamente igual que el día uno, solo que la pasta la preparará con media penca de sábila y 6 ciruelas.

Día 3:

Igual que los dos anteriores, pero esta vez no incluya sábila. Use 8 ciruelas y la cantidad de agua suficiente para que quede con consistencia pastosa (a esta altura la pasta es difícil de tragar, pero a no aflojarle que ya paso lo peor).

Día 4:

Ya debería haberse “destapado” y haber votado gran parte de lo que tenía acumulado.



Ahora debemos trabajar con nuestra flora intestinal. Lo mejor para regenerarla es alimentarnos con abundante fibra. Seguiremos tomando toda el

agua que podamos y todavía estarán suspendidas las carnes, los azúcares y las harinas procesadas.

Desayunemos con granola en leche (pueden endulzarla con miel si quieren), queso y una banana.

A media mañana yogurt con frutas.

Si puede comer Almendras, hágalo. Todas las que pueda durante el día.

Al almuerzo, puede comer pescado a la plancha o atún al agua con ensalada de lechuga.

Frutas a media tarde: fresas, mango, melón, patilla, peras o manzanas.

Cena, vegetales al vapor. Espinacas o brócolis son ideales.

Día 5:

Hoy ya podrá tomarse una taza de café, pero aún sin azúcar. Puede endulzarlo con miel si lo desea.

Desayuno con granola y leche. Puede comerse galletas a base de Bran y fresas o jugo de frutas

Yogurt o frutas a media mañana.

Almuerzo, ya puede intentar con una pechuga de pollo a la plancha, ensalada a base de lechuga; sería ideal que se pudiera comer una mazorca sancochada.

Frutas a media tarde, si no se comió la mazorca al mediodía, coma cereales tipo Pop corn.

Cena con huevo sancochado, galletas de Bran y jugo de frutas.

Después de estos 5 días su colon debiera estar ya limpio.

Usted mismo sentirá la diferencia al sentirse más activo y liviano.

Recuerde, tiene que revisar sus hábitos alimenticios y procurar en lo posible de comer más vegetales y frutas que carnes. Los alimentos deben ser lo más naturales y crudos posibles: los vegetales al vapor, las frutas naturales y las carnes a la plancha, mientras más cocine sus alimentos más perjudiciales serán. Elimine los alimentos procesados de su dieta: son veneno! También debe sacar de sus dietas las frituras y los excesos de grasa.

Es posible que al hacerse la limpieza ya su cuerpo estuviera afectado, por ejemplo hemorroides y podría sentir dolencias en la zona anal. O también que esta limpieza desencadene una desintoxicación del hígado y páncreas por lo que pudieran aparecer hinchones de grasa en la piel, si esto ocurre, no vayan a creer que es un efecto dañino de la limpieza, esto es solo una indicación de dos cosas: la limpieza comenzó y que debiera procederse con una limpieza de hígado o páncreas.