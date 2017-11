Cómo renunciar a la iglesia en pocos pasos

Uno de los daños colaterales del debate sobre el matriminio igualitario en el Congreso de la Nación y el que ahora se abre sobre el aborto, es la decisión de un grupo importante de católicos y católicas bautizadas de abandonar su filiación religiosa. Este fenómeno es conocido como “apostasía”. Para algunos, implica un renunciamiento a pertenecer a la iglesia, pero no significa abdicar de las propias creencias. Para otros, la renuncia es de fondo. El viernes en distintas ciudades de América se llevará a cabo una “apostasía colectiva”.



La apostasía es la renuncia a la fe cristiana recibida por medio del bautismo. Es decir, la renuncia explícita y voluntaria a las creencias y dogmas de la Iglesia que, según la mitología cristiana, son recibidas en el bautismo por medio del Espíritu Santo, aunque en ese instante no se tenga consciencia de ello, ni se posea capacidad crítica para decidir si estará o no dispuesto algún día a abrazar voluntariamente dicha fe”, sostiene la asociación civil de Ateos en Argentina.

Sea cual sea el caso, para renunciar a esta filiación religiosa se requiere -como mínimo- estar previamente bautizado, o haber tomado la comunión o la confirmación. También es necesario saber (no decimos recordar porque en la mayoría de los casos los bautismos se hacen cuando las criaturas no tienen ni idea de lo que ocurre) en qué parroquia o diócesis fue bautizado/a, porque allí se deberá enviar una nota cuyos modelos se adjuntan en esta nota.

No sólo se renuncia a la religión católica: se puede hacerlo a cualquier culto. Sólo basta estar convencidos y convencidas.

El psicólogo Pepe Rodríguez -Doctor por la Universidad de Barcelona y Director del Equipo Multidisciplinar para el Asesoramiento y Asistencia en Problemas Sectarios- sostiene desde su página web que las confesiones suelen sacar provecho de esta situación. “Gracias a los registros de bautismo la Iglesia católica hace aumentar artificiosamente su número de fieles en las estadísticas con el fin de obtener mayores ventajas sociales y ejercer mayor presión política sin preocuparle demasiado la integridad de las creencias de esos fieles, ni si sus prácticas se corresponden realmente con su supuesta condición”.

De hecho, la iglesia católica argentina se presentó con el peso de tales fieles para exigir el rechazo al proyecto de matrimonio igualitario, y lo mismo hace ahora con el debate sobre la despenalización del aborto.

Pero además, dice Rodríguez, “amparándose en ese tipo de subterfugios continuamente el estado favorece a la Iglesia católica con el argumento de que la mayoría de la población pertenece a esa confesión religiosa, sin tener en cuenta que gran parte de los ciudadanos considerados católicos según las estadísticas nunca practicaron esa religión, o incluso se oponen a ella”.



Cómo hacerla

Como dijimos, es necesario recordar en qué parroquia y a qué diócesis pertenece esa iglesia para pedir la apostasía. Esto es porque a esa diócesis debe ir dirigida la nota. También se requiere fotocopia del DNI y copia de algún certificado bautismal. Las estampitas no son documentos válidos, aunque nuestras madres seguramente guardan alguna como señalador de Biblia.



Cuanto más datos se expresen en la nota, mejor. Esa carta se envía por correo postal o se entrega personalmente. Un dato importante que señala Rodríguez, en el capítulo de “exigencias que no deben acerptarse jamás”:

No debe aceptarse debatir la cuestión con ningún clérigo. La decisión para apostatar es libre y soberana y se toma previamente en la intimidad personal. No hay motivo ninguno para discutirla con quien debe facilitarla. No debe aceptarse que el acto se celebre solemnemente ante notario eclesiástico y menos todavía con la parafernalia de la presencia de dos testigos, basta con entregar el escrito de petición de apostasía con todos los datos que se especifican en el mismo formulario bien cumplimentados e identificarse adecuadamente ante quien reciba la petición. No hace falta aportar una partida de bautismo.

El portal “Apostasía por un mundo libre”, ofrece un modelo de carta a completar y enviar a la diócesis correspondiente “firmada y con aviso de retorno (el aviso de retorno les impide ignorar la carta y utilizar la excusa de que no la recibieron)”. Aquí otro modelo.

Luego propone esperar unos 30 días y “si no se recibe confirmación por correo, lo que menos compromiso representa es llamar por teléfono a la diócesis para consultar sobre si recibieron la carta y si se realizó el trámite correspondiente. También podemos visitar al obispo de esa diócesis personalmente, lo cual nos garantiza rapidez en el trámite”.

Sigue: “Una vez que logramos que el obispo o la diócesis realicen el trámite, si aún no recibimos comprobación deberemos visitar la parroquia y verificar que las anotaciones correspondientes se hayan realizado en donde figuren nuestros datos personales (generalmente es sólo el libro de bautismo)”.

No en mi nombre: Apostasía Colectiva

Leído todo lo anterior, es más fácil entender de qué se tratará la apostasía colectiva que se realizará el viernes en diversas ciudades de América. La iniciativa es apoyada por diferentes organizaciones, agrupaciones, asociaciones y personas que quieren “darse de baja de la Iglesia Católica“; y aunada en el sitio www.apostasiacolectiva.org .

La convocatoria implica que el viernes 10 de diciembre en diferentes ciudades cada quien que así lo decida envíe su carta de renuncia a la Iglesia Católica.

Bajo el lema “No en mi nombre” se busca repudiar públicamente “la manipulación de la Iglesia Católica en la vida ciudadana”.

“Es una forma de manifestar el desacuerdo con su política social, sexual y económica dejando en claro que NO nos representa y que no deseamos que reciba, del Presupuesto del Estado Nacional, subsidios ni privilegios en nuestro nombre”, se lee en un comunicado del sitio web.

De esta manera y basándose en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan la libertad de conciencia y de religión, anunciarán su renuncia formal a la Iglesia Católica Apostólica Romana y exigirán la supresión de sus datos personales de los registros.

Los países en los que se desarrollará la apostasía colectiva son: Argentina (Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Mendoza, Salta y San Juan), Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.