La información sobre tierras fiscales está disponible

Tierras se despega de las irregularidades en Moquehue

“La Subsecretaria de Tierras no puede vender tierras en Moquehue”, explicó el director provincial de Tierras, Gustavo Celaye. El convenio de conformación de Pulmarí se lo prohibe. De esta manera la Subsecretaria de Tierras se aleja de la denuncia realizada por el directorio de la Corporación Interestadual Pulmarí sobre la venta de tierras.

Celaye sostuvo que la Subsecretaria a su cargo nunca fue notificada de que existía una denuncia y señaló que “tomamos conocimiento del hallanamiento realizado al municipio de Villa Pehuenia por los medios”.

– ¿Puede haberse cometido alguna irregularidad en cuanto a la tenencia de tierras en Moquehue?, le preguntó el conductor de La Palangana, Marcelo Pascuccio.

– Yo considero que es muy probable que sí. Pero tenemos que esperar en función de que la justicia está investigando.

El funcionario explicó que pueden transferir los derechos de las tierras fiscales a pobladores particulares “siempre y cuando la situación lo amerite”. Además, señaló que no pueden ceder la tierra, deben venderla, aunque aclaró que “hay zonas que tienen fijado el valor por decreto y esos decretos están intangibles desde hace muchísimos años”.

-Usted hablaba de que la Subsecretaria de Tierras tiene la potestad de vender tierras fiscales. ¿El monto de la venta, saber cuánto se ha vendido, es parte de información pública de acceso para los neuquinos?, preguntó Pascuccio.

– Sí por supuesto. Toda documentación que nosotros manejamos o que maneja cualquier ente de público de gobierno tiene que estar al servicio de la gente y lo pueden consultar cualquiera, dejando constancia de que tomó vista en un planilla que tenemos a tal efecto. Todo el mundo puede tener acceso a esa información.

– Y en cuanto a la tierra disponible en venta ¿también es información pública?, preguntó Pascuccio.

– Sí. Lo que pasa es que es muy amplia la posibilidad. Mucha gente consulta y dice yo quiero tierra para sembrar alfalfa y no nos dicen la extensión, no nos dice el lugar y la aptitud del suelo. O muchas veces vienen y nos piden tierra en lugares donde la profundida del suelo no es adecuada para llevar adelante determinado emprediemiento. Entonces hay que orientarlo hay que ver… porque la tierra fiscal es mucha, pero indudablemente si no tiene la condiciones de calidad de suelo y provisión de agua, se hace imposible que a lo mejor se pueda realizar algún tipo de emprendimiento.

