Taller de Permacultura en Neuquén

Desde este lunes 24 y hasta el jueves 27 entre las 18 y las 22 se realizará un Taller de Introducción a la Permacultura en el Salón Azul de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Comahue (Buenos Aires 1400). En entrevista con 8300 web Daniel Domínguez, uno de los organizadores, comparte de qué se trata el camino de la “cultura permanente”.

El encuentro taller es un espacio abierto al público, previa inscripción, que abordará -en cuatro intensas jornadas- los ejes fundamentales de la permacultura. El objetivo es profundizar el aprendizaje y las prácticas de quienes ya están en tema; así como también incluir a quienes no tienen aún idea de qué es la permacultura o cómo puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida.

“Bienvenidas todas aquellas personas que estén buscando una reconexión con la tierrra, con el diseñar una vida donde ser protagonistas activos, individualmente y en conjunto, de los procesos de la naturaleza. Aquellos que tienen un pedazo de tierra y quieran diseñar su hogar y su entorno de una manera equilibrada. También quienes no tienen hoy un terreno pero están buscando relacionarse de una manera más directa con su propia existencia”, así comienza a definir la invitación el entrevistado, Daniel Domínguez.

Daniel forma parte de un movimiento social que nuclea a miles de personas por todos los rincones del planeta. Hace años viene participando y viviendo activamente el universo de la permacultura. Ha desarrollado, por ejemplo, varios proyectos de bioconstrucción desde su trabajo en el Programa de Desarrollo Agroalimentario (PRODA) de la provincia de Neuquén.

Este taller es parte de un proceso que viene gestándose desde varias vertientes y con la ayuda de muchos y muchas. “Hace un tiempo se dió un espacio donde confluímos diferentes personas interesadas en la construcción autogestionada; ese fue el puntapie inicial para desarrollar una propuesta más amplia, que excediera al ámbito concreto de la bioconstrucción. Comenzamos por diseñar, en base a la necesidad de vivienda, una propuesta para adquirir un espacio grande, como una chacra, donde construir un barrio con las características de lo aprendido en el Taller”. En el marco de este proyecto comenzó paulatinamente a surgir el tema de la permacultura, del que la bioconstrucción es una herramienta más, entre muchos otros aspectos.

“Estabamos hablando de hacer muchas casas, con técnicas de bioconstrucción, un barrio… una ecovilla. Se fue ampliando el objetivo: comenzamos a pensar en espacios donde socializar nuestras profesiones, para desarrollar comunitariamente las actividades que practicamos… música, cerámica, artes plásticas, reflexología, reiki, flores de bach. Es decir, comenzamos a darle todo un enfoque de servicio a la comunidad, pensando en compartir nuestros saberes”.

En la búsqueda de instrucción, asistencia y apoyo al proyecto surge el contacto con el Centro de Investigacion, Desarrollo y Enseñanza en Permacultura (Cidep) de El Bolsón-Mallín Ahogado. Así en el 2006 comienzan a trabajar más estrechamente con la gente del Cidep. “Para que nos cuenten cómo arrancar. Allí han logrado vivir en una comunidad organizada armónicamente, basada en el cuidado de las relaciones entre todos sus miembros y con su entorno”, relata Daniel. En este marco de colaboración mutua es que el taller -que hoy comenzó en la ciudad de Neuquén- contará con la guía e instrucción de Carlos Straub, integrante del Cidep.



El objetivo a futuro es construir un centro de permacultura en la región, confiesa Daniel. “El taller que hoy comienza es parte de esa visión más abarcadora. No sólo en Neuquén, también en Cipolleti, Centenario, Plottier, Senillosa, hay gente interesada en la permacultura”.

¿Qué es la permacultura?

“Ante todo es un estado de la percepción”, esa es la repuesta del permacultor llegado desde Mallín Ahogado para guiar el Taller. Es un filosofía que busca crear asentamientos humanos autosostenibles; centrados en el equilibrio con la natureza, el respeto por todos los seres vivos, incluyendo al hombre y la mujer. “El respeto por todos los seres vivos, incluyendonos, es clave. Sucede que en general hablamos de la naturaleza como si fuese algo ajeno, que está afuera, como si estuviéramos a parte, y no como si fuéramos parte”.

El desarrollo de cualquier asentamiento debe ser diseñado teniendo en cuenta y observando atentamente los patrones de la naturaleza, cómo se comportan, cómo se integran todos los sistemas, de qué manera interactúan. “Si observamos atentamente vemos que todo se equilibra, se armoniza, en la naturaleza. Salvo la humanidad, que no ha sabido mantener ese equilibrio. Por el contrario, esta rompiendo la armonía, está acabando con todo lo que le fue proporcionado. La permacultura promueve una cultura de la sustentabilidad.”

La Permacultura también es una red y un movimiento internacional de practicantes, diseñadores y organizaciones, la gran mayoría de las cuales se han desarrollado y sostenido sin apoyo de corporaciones, instituciones o gobiernos. Desde sus inicios a finales de los años 70, la permacultura se ha definido como una respuesta positiva a la crisis ambiental y social que estamos viviendo.

Surge de la mano de las investigaciones de David Holmgren y su profesor Bill Mollison, en una universidad australiana. Estos ecologistas desarrollaron una serie de ideas que tenían la esperanza de poder utilizar para la creación de sistemas agrícolas estables. Lo hicieron como respuesta al rápido crecimiento del uso de métodos agroindustriales destructivos tras la segunda guerra mundial. De acuerdo a su criterio la llamada “revolución verde” experiementada por la industria agrícola-ganadera estaba envenenando la tierra y el agua, reduciendo drásticamente la biodiversidad, destruyendo billones de toneladas de suelo que anteriormente mantenían paisajes fértiles y comprometiendo seriamente las condiciones de existencia de las futuras generaciones.

“La permacultura nos permite ensamblar las miradas y saberes ancestrales con los conocimientos científicos y técnicos modernos, cada conocimiento con su tecnología apropiada. Nos ayuda a expandir la llegada de esos conocimientos, en lo que respecta a nuestra relación con la naturaleza”, aporta Daniel.

“Permacultura viene de las palabras permanente y cultura/agricultura. En primer lugar, porque no se puede concebir una cultura permanente sin una agricultura permanente. Si no somos capaces de autogenerar nuestros alimentos, no vamos a permanecer en el tiempo, perdurar. En segundo lugar, no se trata de permanecer a costa de la natureza. Hacer perdurable una civilización a costa de la eliminación de todo lo demás, es no sentirse parte, es creerse aislado. Como creer que si el mundo explotara nosotros/as sobreviviríamos flotando en el espacio. Es un absurdo”.

Un primer eje, entonces, es la agricultura. Rápidamente Daniel amplía el concepto: “Agricultura concebida no sólo como el cultivo de plantas y alimentos, sino como el primer paso para cultivar el suelo en nosotros mismos, es recuperar el contacto con la tierra , que la tenemos dentro. Es a través de este nexo con la tierra que se hace consciente el conocimiento ancestral que hemos acumulado a lo largo de la historia de la humanidad.”

Una segunda instancia es la utilización de la tierra y los recursos que el medio provee para la construcción. Garantizar el techo a partir del aprovechamiento de materiales de bajo impacto ambiental-ecológico, reciclados o altamente reciclables, o extraíbles mediante procesos sencillos y de bajo costo como, por ejemplo, materiales de origen vegetal. Una vez más, no se trata sólo de la construcción en un sentido restrictivo; por el contrario, impregna todas las actividades individuales y comunitarias de construcción de un entorno armonioso, con equilibrio entre las necesidades y los recursos, y bajo la premisa de la máxima utilización posible de cada elemento (optando por el reciclaje y el consumo razonable).

Un tercer capítulo, interesante y amplio, de la permacultura es el del aprovechamiento de las energías que nos rodean. Diseño y puesta en marcha de energías limpias. El agua, el viento, los residuos orgánicos, entre tantas otras alternativas para abastecernos energéticamente. “En el fondo se trata de incrementar el grado de independencia de nuestras comunidades, es una forma de construir autonomía, en todos los sentidos. Se trata de proyectar nuestra propia autodeterminación, el diseño de los espacios y de la vida en conjunto de hombres y mujeres”, concluye Daniel, mientrás espera que se acomoden los participantes para dar comienzo al taller.

Para concluir, unas palabras de David Holmgren durante su última visita a Argentina, en el año 2007: “La permacultura es una invitación a la libertad, como lo es todo conocimiento. Nos abre la posibilidad de elegir: podemos elegir y decidir no apoyar prácticas que sabemos peligrosas y destructivas, o, al menos, no dejarnos engañar frente a la pretensión de hacernos creer que no hay otra salida. Podemos decidir abrir nuestros ojos y mente y dejar de sentir miedo por la inseguridad que nos plantea el no saber vivir de otra forma”.